Mehdi Bensaid, membre du PAM : “Aujourd'hui, le problème est dans la loi”

Contacté par TelQuel, l’ancien député et membre actuel du PAM, Mehdi Bensaid, réagit à chaud au verdict des prévenus dans le cadre de l’affaire Hajar Raissouni. “Je dirais qu’il s’agit d’une décision de justice qui ne fait que respecter la loi existante. Aujourd’hui, le problème est dans la loi. C’est au législateur d’assumer sa responsabilité et d’aller vers une loi qui prend en considération la réalité d’aujourd’hui. Il y a de nombreuses lois qui ne vont plus avec le Maroc d’aujourd’hui.”

Pour Mehdi Bensaid, cette problématique “concerne tout le monde et peut arriver à n’importe qui. Encore une fois, c’est aux législateurs et aux politiques d’assumer leurs responsabilités et d’en discuter sans spectre de conservatisme pour l’intérêt des Marocains et des Marocaines. Cela va aussi bien pour l’avortement que pour les libertés individuelles”, insiste-t-il.

Le Pamiste soutient que son parti “est prêt à assumer ses rôles et en discuter avec les autres forces politiques”. “Il est temps de respecter l’intelligence des citoyens et citoyennes et de discuter tous les sujets. C’est un manque de courage politique qui fait que ces lois existent encore au Maroc. On parle aujourd’hui d’avortement, on peut parler d’alcool. Il faut qu’on parle de tout. C’est vrai que nous avons nos valeurs, nos coutumes. C’est vrai qu’il y a des règles à respecter. C’est vrai que le Maroc ne sera jamais l’Europe, qu’il a une histoire, qu’il a sa propre culture arabo-musulmane. Mais il est aussi confronté à une réalité. Il faut trouver un juste milieu”, conclut-il.