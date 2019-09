Le Marocain Sayarh & Menjra intègre un consortium de cabinets d'avocats africains sous la houlette du géant Dentons

Dentons, le plus grand cabinet d’avocats au monde, a annoncé le 11 septembre un rapprochement avec cinq grands cabinets d’avocats africains, au Maroc, en Angola, au Mozambique, en Ouganda et en Zambie. Selon le communiqué, le cabinet marocain concerné est Sayarh & Menjra. A travers cette opération veut « devenir le premier cabinet d’avocats panafricain détenu et contrôlé par des Africains. »

Sayarh & Menjra est l’un des principaux cabinets d’avocats au Maroc en droit des affaires. Il a été fondé en 1977. Le Managing partner du cabinet est Omar Sayagh, et les partenaires sont Mehdi Megzari, Mohamed Ali Sayarh et Mohamed Amine Menjra. Suite à ce rapprochement, Sayarh & Menjra fusionnera avec les bureaux de Dentons de Casablanca ouverts depuis 2014.

Alors que Dentons se prépare à renforcer sa présence au Maroc, le Managing Partner de son bureau casablancais, Patrick Larrivé vient de rejoindre Asafo. Fondé en mars dernier par l’avocat franco-togolais Pascal Agboyibor, Asafo ambitionne lui aussi de devenir l’un des plus grands cabinets d’avocats panafricains. En juin dernier, Asafo avait annoncé l’installation d’une dizaine d’avocats à Casablanca avant septembre.