Le Maroc déroule le tapis rouge pour ses relais d'influence

Les 15 et 16 juillet, Mohcine Jazouli a reçu une délégation inhabituelle pour une tournée au Maroc à la découverte de ses principales infrastructures. Une opération séduction à destination de représentants sud-africains, nigérians, lesothans et kenyans qui témoigne des velléités d’ouverture du Maroc sur de nouveaux acteurs économiques en Afrique, et dévoile un travail d’influence en amont... en tandem avec un think tank sud-africain.

Par Yassine Majdi