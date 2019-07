Les frères Azaitar se lancent dans les burgers

3H’S Burger & Chicken, First time in Morocco”. Les affiches publicitaires pour cette nouvelle enseigne de burgers sont déployées dans les artères principales de Tanger. Sur la photo, on voit les frères Azaitar tout sourire tenant dans la main un hamburger. Créée en 2013, la marque 3H’S Burger & Chicken n’existait jusqu’à présent qu’en Allemagne, où elle possède des restaurants halal dans plusieurs villes : Aix-la-Chapelle, Düsseldorf, Frechen, Gelsenkirchen, Wuppertal, ainsi que Cologne, ville d’origine de la fratrie championne de sport de combat.

Selon le site internet de la chaîne de fastfood, les propriétaires de l’entreprise enregistrée à Düsseldorf sont Ahmed et Jamal Afkir. Quant à la filiale marocaine, elle a été enregistrée le 3 janvier dernier au tribunal de Tanger sous le nom 3H’S. Dotée d’un capital de 100.000 dirhams, la marque est détenue conjointement par Omar Afkir et Omar Azaitar. Ce dernier n’est autre que le frère aîné, manager et membre du staff d’entrainement des frères Azaitar qui ont séjourné ces derniers temps dans le nord du Maroc. Le premier restaurant est installé au port de plaisance Marina Bay de Tanger.

Pour son lancement au Maroc, l’enseigne a pu compter sur la publicité d’une ribambelle de stars, comme en témoigne cette photo prise devant le 3H’s de Tanger, où posent le combattant Abu Zaitar, le producteur RedOne et le chanteur Douzi.