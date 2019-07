La Tunisie interdit le port du Niqab "pour des raisons de sécurité"

Le Chef du gouvernement Youssef Chahed a signé, vendredi, une circulaire gouvernementale interdisant, à partir du 5 juillet, à toute personne portant le niqab et dont le visage n’est pas découvert, l’accès aux administrations, institutions et établissements publics, a déclaré une source de la présidence du gouvernement à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP).

La même source a expliqué que l’interdiction concerne tant les agents que les visiteurs, faisant remarquer que « cette décision est la première du genre depuis la révolution », sans donner plus de détails sur les causes d’une telle décision qui vient quelques jours après les deux explosions terroristes survenues dans la capitale et des données indiquant que les terroristes se déplacent portant le niqab afin d’éloigner tout soupçon.

Pour rappel, la question de l’interdiction du port du niqab est source de polémique en Tunisie depuis la révolution (il était interdit avant la révolution) entre son refus et l’appel à son interdiction vu ses liens étroits avec le terrorisme et le radicalisme religieux, d’une part, et l’acceptation de son port pour une cause précise, dans le cadre de la protection des libertés individuelles et considérant les femmes porteuses du niqab comme des citoyennes tunisiennes à part entière jouissant de leurs pleins droits, d’autre part.