Jamel Debbouze fait la promo de Toy Story 4 en avant-première à Marrakech

Les enfants de Marrakech font partie des rares chanceux dans le monde à avoir vu le tout nouveau Toy Story 4, avant même les amateurs de la saga aux Etats-Unis ou encore en France. Alors qu’une avant-première du quatrième volet de la saga a eu lieu le 14 juin en marge du Festival d’animation d’Annecy, une projection inédite a été organisée la veille au Cinéma Colisée de Marrakech. Jamel Debbouze y est pour quelque chose. L’humoriste franco-marocain, qui prête sa voix à Ducky, organisait la 9e édition de son festival Marrakech du rire (MDR).

L’évènement a donc été inclus dans la programmation. Les acteurs français Audrey Fleurot et Franck Gastambide, qui ont prêté leur voix à des personnages, étaient présents. “Je suis une très grande fan de Toy Story. J’ai donc été très contente qu’on me propose de faire la Bergère qu’on avait un peu perdu depuis le premier épisode”, nous confie Audrey Fleurot qui avoue au passage que son personnage lui “plait beaucoup”. “C’est un super rôle avec des caractéristiques plutôt masculines, mais le personnage est aussi très féministe”, explique-t-elle.

“Double kif”

De son côté, Franck Gastambide n’a pas caché son plaisir de faire partie du casting de son film d’animation préféré de tous les temps. “J’ai vécu cette expérience comme un rêve de gosse pour deux raisons : la première c’est que Toy Story est l’une des sagas les plus importantes de Disney, c’est quelque chose d’incroyable en soi”, déclare-t-il. L’acteur s’est fait connaitre en 2011 avec Kaïra Shopping, la première websérie de Canal+, puis avec Pattaya et Taxi 5 où il est réalisateur, scénariste, et acteur.

“L’autre raison c’est que je l’ai fait avec Jamel. Mon personnage Bunny est très attaché à celui de Jamel (Ducky). J’ai été avec Jamel en studio, nous avons travaillé ensemble et c’est un truc dont je rêvais depuis longtemps”, confie l’acteur. “C’est le double kif : travailler avec Jamel et faire une voix pour Toy Story”, confie-t-il encore.

“C’est la troisième fois que je prête ma voix à un personnage de dessins animés, mais c’est la première fois avec Disney. C’est l’absolu. Toy Story est mon dessin animé préféré. Si on m’avait dit un jour dans quels dessins animés tu voudrais prêter ta voix, j’aurais dit Toy Story”, assure-t-il tout sourire.

Audrey Fleurot, elle, n’avait encore jamais eu l’occasion de faire cet exercice. “C’est très plaisant, mais assez technique. Le français est beaucoup plus long que l’anglais. Vous devez dire la même chose en essayant de coller aux lèvres du personnage dans une langue qui n’est pas la même et qui nécessite beaucoup plus de mots”, nous explique l’actrice. Malgré l’exercice relativement difficile, l’actrice garde surtout en mémoire un film “super”.

Jamel Debbouze, toujours armé d’une bonne dose d’humour, estime que “déjà, il y a une ressemblance physique évidente en mignonerie” entre lui et Ducky, le canard à qui il prête sa voix. “Qu’est-ce qu’il y a de mieux que Toy Story ? Je ne vois pas”, a déclaré l’humoriste au micro de CNews.

Produit par Pixar et distribué par Disney, Toy Story 4 fait partie des films d’animation les plus attendus de cet été, avec La Reine des neiges 2 et Le Roi Lion. C’est Josh Cooley, acteur mais surtout storyborder dans Les Indestructibles (2004), Cars (2006), Ratatouille (2007) et Cars 2 (2011) qui en est le réalisateur. Il sera en salles dès le 19 juin prochain aux Etats-Unis, alors qu’en France et au Maroc, sa sortie est prévue le 26 juin.