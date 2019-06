Le Drian attendu à Rabat pour préparer la visite d'Etat de Macron

Sept mois après leur dernière rencontre officielle à La Celle-Saint-Cloud, les ministres d’Affaires étrangères marocain et français, Nasser Bourita et Jean-Yves Le Drian, se retrouveront le samedi 8 juin à Rabat, apprend TelQuel, confirmant une information du 360.ma. Une occasion pour les diplomates d’évoquer plusieurs sujets d’intérêts communs, apprend-on de sources diplomatiques. Parmi ces sujets, la préparation d’une visite d’Etat du président français Emmanuel Macron au Maroc, la première du genre. Si la date n’a officiellement pas été annoncée, elle pourrait, selon nos informations, avoir lieu en juillet et coïncider avec l’inauguration de l’usine PSA de Kénitra.

Nasser Bourita et Jean-Yves Le Drian s’attelleront également à préparer la 14ème Rencontre de Haut Niveau Maroc-France, qui devrait se tenir avant la fin de l’année, selon nos informations. Ces réunions sont généralement menées par les Chefs de gouvernement et rassemblent responsables gouvernementaux, élus et hommes d’affaires. La dernière en date s’était tenue en novembre 2017 à Rabat et avait été marquée par la signature de 14 accords entre le Maroc et la France.

Dans ce sens,...