Pendant le ramadan, mieux vaut s’abstenir

Plagions-nous. C’était lors de la précédente édition de ce mois de diète: “On vient nous parler de match entre 2M et Al Aoula. Qu’elles s’affrontent désormais à huis clos ! Loin de nous, en revanche, de procéder à une critique de fond puisqu’il n’y a aucune profondeur dans ce tas d’approximations sans nom”. Une attitude vicieuse traverse, du coup, l’esprit.

Celle de rééditer quasi in extenso l’écrit de l’année dernière, tellement il demeure d’actualité, avec une légère évolution vers le pire. Finalement, on se ravise et on pique calmement sa nouvelle colère. Si Al Aoula et 2M s’affichent comme concurrentes, elles ne cachent pas leur complicité dès qu’il s’agit d’insignifiance, ce qui s’inscrit souvent dans la constance. Ainsi, séries, sitcoms, téléfilms et autres incompréhensibles formats se donnent la main pendant ce mois de “piété” pour piétiner les règles les plus élémentaires de la production télévisuelle.

On a même droit à des soucis de raccords ! C’est dire… Cela a le mérite de faire rire plus que les programmes destinés à cette fin. On n’est pas dans le bas de gamme, on est...