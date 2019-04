Vidéo: L'arrivée au Maroc du pape François

A son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, le souverain pontif a été accueilli par le roi Mohammed VI qui était accompagné du prince Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid. Après avoir reçu un bouquet de fleurs des mains de deux enfants en signe de bienvenue, le pape a passé en revue une haie d’honneur de la Garde Royale, avant d’être salué par l’Archevêque de Rabat, Cristobal Lopez Romero.



A l’entrée du Salon Royal de l’aéroport Rabat-Salé, le roi Mohammed VI a convié son hôte à la traditionnelle cérémonie d’offrande de lait et de dattes. Après une pause au Salon Royal, les cortèges du roi et du pape se sont dirigés vers l’esplanade de la Mosquée Hassan à Rabat où un accueil officiel sera réservé au Chef de l’église catholique. Les principales artères de Rabat et de Salé ont été pavoisées, à cette occasion, de drapeaux du Royaume du Maroc et de l’Etat du Vatican.

Avec MAP