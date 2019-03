A la RAM, augmentation de salaires contre paix sociale

Royal Air Maroc (RAM) a annoncé le 14 mars avoir conclu un accord avec ses pilotes de ligne. L’entente porte notamment sur une paix sociale pour les trois prochaines années. Elle prévoit une augmentation salariale à hauteur de 5% qui sera effective à compter de mars 2019.

L’accord a été approuvé par la majorité des pilotes de ligne lors d’un référendum organisé le 11 mars dernier, précise RAM dans un communiqué. Il a été signé le lendemain par la compagnie et les représentants de l’Association marocaine des pilotes de ligne (AMPL). “Cet accord crucial et décisif conclut avec succès les négociations menées depuis plusieurs semaines entre la direction de la compagnie et les représentants des pilotes de ligne Royal Air Maroc”, souligne la compagnie dans son communiqué.

“Les deux parties se félicitent de la conclusion d’un accord qui représente une étape majeure pour mobiliser toutes les forces vives en vue d’entamer une phase de développement stratégique pour la compagnie dans un climat social serein et responsable”, ajoute-t-on.

Cet accord intervient près de cinq mois après que l’AMPL a désigné son nouveau président. Il s’agit du commandant de bord Hicham Falaki qui devait alors constituer son bureau et présenter son programme, avant d’envisager une reprise des négociations avec la direction.

Durant l’été, les vols de la RAM connaissaient des perturbations au quotidien à cause des tensions sociales au sein de la compagnie nationale. Selon les pilotes, le blocage provenait d’un problème de sous-effectif récurrent. Le patron de la RAM, Abdelhamid Addou, avait alors déploré “l’absence de volonté d’aboutir à un compromis”, fustigeant une “surenchère des revendications”.