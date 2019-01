L’art de trahir

Jérusalem, 1959. Shmuel Asch, dont le père ne peut plus lui payer ses études et qui vient d’être quitté par sa compagne, répond à une annonce pour venir s’installer dans la maison d’un vieil homme invalide, Gershom Wald, en échange de quelques heures de lecture et de conversation. Le jeune homme est fasciné par la bru de Wald, Atalia Abravanel, veuve de son fils unique Micha, aussi sèche que mystérieuse.

En parallèle de ses recherches sur la figure de Jésus dans la tradition juive, il se passionne pour les débats enflammés sur la création de l’État d’Israël, sur l’histoire du sionisme, sur les relations avec les Palestiniens. Sur la violence et sur la trahison.

À contre-courant

“Je ne suis pas un de ces idéalistes de tout poil qui veulent changer le monde”, déclare Gershom Wald, qui ressemble à Camus et sans doute aussi à Amos Oz – dont les positions en faveur de la paix et de la création de deux États lui avaient valu la haine des extrêmes, tant de gauche que de droite. Gershom Wald, comme Shmuel Asch, ne s’enflamment que pour le débat d’idées.

Tous deux ont en horreur la violence et la radicalité, et sont l’un et l’autre.