Sur la corniche de Casablanca, une dispute vire au drame

Une dispute de couple aux conséquences désastreuses. Les autorités ont ouvert une enquête sur les circonstances derrière une tentative de meurtre perpétrée par un homme âgé de 30 ans sur une femme dans la corniche d’Ain Diab à Casablanca, dans la soirée du 22 décembre. L’individu a poignardé à plusieurs reprises sa victime avant de se suicider à proximité du complexe Dawliz.

La victime a été placée en soins intensifs et est entre la vie et la mort tandis que ’agresseur est décédé à son arrivée à l’hôpital Moulay Youssef indique une source sécuritaire contactée par TelQuel Arabi. L’assaillant et sa victime entretenaient une relation amoureuse indique le média. Selon l’interlocuteur de TelQuel Arabi, cette dispute est survenue alors que la victime refusait de répondre aux appels de son ex petit-ami.

C’est en passant sur la corniche de Casablanca que l’agresseur a appris la présence de la victime dans une boite de nuit située dans la zone révèle la source sécuritaire contactée par TelQuel Arabi. Après l’avoir fait sortir de l’établissement, une dispute a éclaté à l’issue de laquelle l’agresseur la victime a été poignardée au niveau de l’abdomen.