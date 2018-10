Vous avez dit “social” ?

Ce n’est pas avec Mohammed Benchaâboun que le sursaut viendra. Du moins pas pour ce budget. Le ministre de l’Economie et des Finances a présenté et défendu un Projet de Loi de Finances classique, dans la continuité de ce qui se faisait jusqu’à présent. Aucune tentative d’affronter les problématiques liées à l’essoufflement, ou l’échec — si l’on veut s’entretenir franchement — du modèle de développement. “C’est une Loi de Finances de comptable et pas d’économiste”, tranche un analyste. En maintenant ce paradigme, dans lequel l’économie est tirée par la demande intérieure et l’endettement public sans amorcer la moindre initiative audacieuse pour baser notre croissance sur l’exportation, la politique de l’Etat continue d’aggraver les déficits des comptes extérieurs. Insoutenable. Pour 2019, ce gouvernement avoue même son manque d’ambition, puisqu’il table sur une croissance de 3,2 %, alors que les prévisions pour l’économie mondiale sont de 3,7 %. Le Maroc prévoit de faire moins bien que le reste du monde.

Social, social et social. Le ministre des Finances n’a eu que ce mot à la bouche pour défendre sa loi..