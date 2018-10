Le difficile exercice d'équilibriste de Benchaâboun

Pour son premier Projet de Loi de Finances (PLF), Mohamed Benchaâboun a-t-il manqué de courage ou a-t-il eu les mains liées ? Si le PLF 2019 respecte l’orientation voulue par l’Exécutif d’en faire un budget axé sur le social, en allouant 7 milliards de dirhams de plus à l’enseignement et la santé, il ne comporte aucune réforme importante. A travers les privatisations et l’augmentation des taxes pour la classe moyenne, le ministre des Finances a-t-il choisi la solution de facilité pour boucler son budget ?

Priorité à la santé et l’éducation

En application des instructions royales, le PLF a donné la priorité au social, en augmentant sensiblement les budgets de l’éducation et la santé. 96 milliards de dirhams ont été alloués à ces deux secteurs, soit 68 milliards de dirhams pour le secteur de l’éducation, en hausse de 5,4 milliards de dirhams par rapport à 2018, et 28 milliards à la santé, en augmentation de 1,6 milliard de dirhams par

rapport à 2018.

L’engagement de construire et d’équiper les centres hospitaliers universitaires de Rabat, Tanger, Agadir, Marrakech et Oujda, ainsi que 137 nouveaux établissements scolaires pèse sur le.