Planète en surchauffe

En ce moment, le climat ressemble totalement à ton état d’esprit : changeant et peu fiable. Il pleut un peu, puis il fait très chaud, et après il y a du vent plutôt frais. C’est censé être l’automne mais tu as plutôt l’impression de vivre quatre saisons en vingt-quatre heures. Tu as très froid au réveil et tu es en sueur à midi. Tu ne sais même plus comment t’habiller. En pull, tu crèves de chaud, en tee-shirt, tu attrapes la crève. Alors tu fais des étages, petit haut, chemise, veste dans la voiture et pashmînâ dans ton sac au cas où. Tu ne peux plus te mettre en petite robe fleurie mais tu ne peux pas encore mettre de collants. Du coup, même ton placard est dans l’attente. Tu n’as pas encore rangé tes affaires d’été ni sorti celles d’hiver.

Et au-delà de tes contingences vestimentaires profondément superficielles, tu te dis que ce temps-là, ce n’est pas normal, et ça, pour le coup, c’est important. Tu as l’impression que la planète est en train de péter les plombs un peu partout. L’ouragan Michael a dévasté une bonne partie de la Floride et fait au moins trente morts. Les images que tu vois du sud de la France sont.