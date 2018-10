Maymana, une pâtisserie rbatie aux appétits internationaux

Le 24 septembre dernier, l’enseigne Maymana, adresse rbatie incontournable, spécialisée dans la pâtisserie, la boulangerie, l’épicerie fine et le service traiteur a annoncé l’arrivée d’un nouveau partenaire dans son tour de table. En acquérant près de 30 % de participation dans Maymana, Capmezzanine II, un des fonds de la galaxie CDG Capital Private Equity, devient actionnaire minoritaire de la firme. “Maymana arrive aujourd’hui à un tournant de son histoire”, estime Majdouline Benchakroun, la directrice générale et fille aînée de la fondatrice de la pâtisserie-traiteur. Une certaine Naïma Berrada, militante féministe et socialiste, qui concrétise cette idée en 1985.

Du militantisme aux fourneaux

Enseignante de français, “Madame Berrada” – telle qu’on la surnomme -, alors déjà mariée et mère de son premier enfant, mène en parallèle une riche vie politique et associative. Grande amie des Yata, elle milite durant sa jeunesse dans les rangs du Parti du progrès et du socialisme (PPS), dans les quartiers reculés de douar Hajja et Takaddoum à Rabat. Alors membre du comité central du parti, elle est plusieurs fois candidate aux élections.