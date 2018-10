Karim Debbar. L'aventurier de la technologie, à fond les pédales

D e la stratégie à la technologie

Karim Debbar est né à Casablanca le 14 février 1990, “une journée assez spéciale dans le calendrier”, plaisante-t-il. Après une enfance à Aït Ourir, dans la région de Marrakech, et une scolarité à l’école publique, il part à Ifrane étudier la “business administration” à Al Akhawayn University. En stage chez Procter and Gamble dans le département “market intelligence”, il se passionne pour la stratégie d’entreprise. Ce qui l’amène à choisir la voie du consulting chez Accenture Maroc, où il passe plus d’un an. Mais s’il aime “travailler sur l’essence des entreprises pour pouvoir optimiser leur performance”, il est frustré par le manque d’impact concret du métier de consultant. “J’ai alors réalisé que la technologie en général permet d’avoir un réel impact, que nous ressentons en tant qu’utilisateurs”. Il postule donc chez deux mastodontes de la Silicon Valley, Facebook et Google.

De Google à Uber

En 2015, Karim Debbar décroche une mission auprès de Google : étudier l’extrémisme violent dans la région MENA, pour définir des initiatives permettant de lutter contre ce.