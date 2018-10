34 millions de passagers

Il est 17h14 ce 12 juillet 2013, lorsque le train Paris-Limoges déraille alors qu’il entre en gare de Brétigny-sur-Orge. Le bilan humain est lourd, sept personnes décèdent et une centaine sont blessées. Guillaume Pépy, président de la SNCF, est sur place. Aux caméras présentes, la voix prise par l’émotion, il assure de la “solidarité” de la SNCF avec les familles des victimes, insistant sur cette “priorité numéro un”. Le responsable détaille les “informations dont il dispose”, précisant que les enquêtes sont déjà en cours et que les “informations seront données sous contrôle de l’autorité judiciaire au fur et à mesure”. Ce sont précisément trois enquêtes qui sont menées, par la SNCF, le Parquet d’Evry et le ministère du Transport. Aujourd’hui, cette catastrophe est expliquée par un défaut de maintenance et deux personnes morales ont été mises en examen pour homicide et blessures involontaires : la SNCF et Réseau ferré de France (RFF).

A Bouknadel, le 16 octobre 2018, le scénario cauchemardesque est quasiment le même. Le bilan humain aussi. Sur place, le ministre de l’Intérieur, le ministre du Transport, le patron de.