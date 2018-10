Lamia Merzouki, la stratège qui médite pour performer

B esoin de challenge

Née à Fès dans une famille qui lui inculque “des valeurs de générosité, de tolérance et de travail”, Lamia Merzouki est une élève brillante qui aspire à s’ouvrir au monde. Après une prépa HEC, elle intègre l’ESSEC à Cergy-Pontoise et part six mois au Mexique. Une expérience qui la ravit : “C’était un bonheur d’être immergée dans une culture complètement différente.” Elle complète sa formation à Harvard Business School puis débute sa carrière au sein du cabinet Arthur Andersen à Paris, dans l’audit et le conseil. “J’y ai beaucoup appris, mais il y avait des choses répétitives, j’avais besoin de plus de challenge”, se souvient-elle. C’est alors qu’elle décide, en 2000, de rentrer au Maroc.

D’Akwa au Plan Maroc Vert

A 25 ans, Lamia Merzouki intègre le groupe Akwa dans une fonction innovante, au sein du nouveau pôle “technologie, média et télécoms”. Trois ans plus tard, elle intègre le comité exécutif, un grand challenge et un premier tournant pour elle : “Le Comex était à majorité masculine et j’étais la plus jeune. Je me suis rendu compte que le plus important, c’est de savoir.