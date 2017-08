La police catalane a abattu Younes Abouyaaqoub, l'auteur présumé de l'attentat de Barcelone

Younes Abouyaaqoub, auteur présumé de l'attaque de Barcelone a été abattu par les Mossos d'Esquadra, la police catalane, à Subirats, à 50 km de Barcelone. L'homme était recherché par toutes les polices d'Europe, pour avoir semé la terreur sur l'allée centrale des Ramblas à Barcelone, tuant 13 passants, puis un automobiliste à qui il a dérobé une voiture dans sa cavale.

We confirm that the man shot down in #subirats is Younes Abouyaaqoub, author of the terrorist attack in #barcelona

— Mossos (@mossos) 21 août 2017