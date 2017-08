Le Maroc envoie 66 tonnes d'aide humanitaire au Sierra Leone

Un package humanitaire de 66 tonnes a été acheminé ce dimanche par les FAR, à destination de la Sierra Leone où les récentes intempéries ont plus de 400 morts cette semaine.

Le ministère des Affaires étrangères annonce dans un communiqué publié le 19 août, l'envoi d'une cargaison humanitaire de 66 tonnes à destination de Sierra Leone, sur instructions royales. Cette "aide humanitaire d'urgence" comprend des tentes, couvertures, et des médicaments, entre autres.

Le Royaume répond ainsi à l'appel international à l'aide lancé en début de semaine par le président sierraléonais Ernest Bai Koroma, après la terrible catastrophe qui s'est abattue sur son pays. Des pluies diluviennes ont provoqué des inondations et un glissement de terrain dans la capitale Freetown en début de semaine, faisant plus de 400 morts.

"Jusqu'à hier (le 18 août, ndlr), les corps de 441 personnes ont été enterrés. Le nombre de disparus est toujours en cours d'évaluation", a déclaré le vice-ministre sierraléonais de l'Information et de la Communication, Cornelius Deveaux, dont les propos ont été relayés par l'agence de presse MAP.

La même source précise qu'un haut responsable de la Croix-Rouge à Genève a annoncé vendredi que 600 personnes étaient toujours portées disparues. Sur le terrain, les agences internationales et les ONG continuent à porter secours aux milliers de personnes restées sans abris, afin notamment d'empêcher l'apparition de maladies qu'entraînent habituellement les inondations, telles que le choléra et la malaria.

Le pays avait déjà été l'un des plus sévèrement touchés par l'épidémie d'Ebola qui y avait fait plus de 4.000 morts entre 2014 et 2015