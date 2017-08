Le plus grand tournoi du jeu FIFA organisé au Maroc en 2018

Alors que la grande finale de la Coupe du monde interactive du jeu FIFA est en cours à Londres, on attend l'annonce aujourd'hui du plus grand tournoi de e-football du monde qui sera organisé au Maroc.

C’est à Londres, durant la FIFA Interactive World Cup (FIWC) que les organisateurs s'apprêtent à annoncer le plus grand tournoi de e-football au monde. Le tournoi FIFA 18 Maroc se déroulera dans 12 villes du Royaume durant le premier trimestre de 2018, nous confie Kader Rhanime, producteur exécutif principal de l’événement. Le tournoi se déroulera sur 16 semaines, dont 12 à 13 consacrées aux présélections durant lesquelles une caravane des organisateurs ira de ville en ville.

"Le plus grand tournoi qui a été organisé jusqu'à présent a eu lieu en Afrique du Sud en juillet dernier, avec un millier de participants. Aujourd'hui pour le Maroc, nous attendons 6.144 joueurs", nous explique Kader Rhanime .

Sur les joueurs attendus, seuls 32 prendront part à la phase finale de la compétition. Le grand vainqueur remportera la coquette somme de 250.000 dirhams. Pour avoir un ordre d'idée, l'année dernière la FIFA Interactive World Cup avait décerné au gagnant le prix de 20.000 dollars, un montant qui a été multiplié par 10 pour la compétition de cette année.

Sous l'égide de la FIFA, la FIWC est la compétition phare consacrée à la simulation de football produite par EA Sports. La première édition a été organisée en Suisse en 2004. Durant plusieurs phases de qualification, des milliers de participants à travers le monde se défient en ligne pour obtenir l'une des 32 places de la phase finale.

Appuyé par la FIFA, le tournoi à venir au Maroc entend donner un coup de boost au gaming dans le Royaume. Kader Rhanime rappelle que "FIFA 18 Maroc est organisé pour répondre à une demande croissante des gamers qui réclament que des plateformes d'e-sport soient hébergées au Maroc".

L'organisateur précise que le Royaume "possède une très grande base de joueurs qui recherchent plus de possibilités afin de montrer leurs capacités". Il insiste sur le fait que "le créneau du gaming est complètement vierge au Maroc en matière de données, aucune étude n'a été faite et c'est donc une grande première pour le royaume".

Rachid Azzahim, seul Marocain ayant déjà participé à la phase finale de la FIWC, nous confie au sujet de l'organisation de FIFA 18 Maroc que "les joueurs marocains sont frustrés, car ils n’ont pas forcément la chance de participer à une compétition de cette envergure". Il ajoute que "c’est très difficile de se qualifier pour la Coupe du Monde. Cela pourra ouvrir la FIWC à plus de Marocains et pour la communauté de gamers c’est vraiment génial!".

D'après Kader Rhanime, "Le Maroc a atteint un point où le e-sport ne peut plus être ignoré" et "l'intérêt généré par ce tournoi national montrera le potentiel du e-sport et surtout du jeu FIFA dans un pays comme le Maroc".

Avec l'appui de la FIFA, les organisateurs du tournoi marocain espèrent attirer de grands champions internationaux au Maroc afin qu'ils coachent les 32 finalistes ou même qu'un match soit organisé entre le vainqueur du tournoi FIFA 18 Maroc et le champion de la FIFA Interactive World Cup. En attendant de sa voir si ces propositions seront validées, les organisateurs promettent déjà de renouveler l'expérience dès la fin de l'année 2018 si cette première édition se révèle concluante.