Le groupe Colas désigné pour les travaux d’extension du tramway Rabat-Salé

La filiale du groupe Colas (détenu par le groupe Bouygues) a décroché un contrat estimé à plus de 300 millions de dirhams.

La société du tramway Rabat-Salé a désigné le groupe Colas, détenu par le groupe Bouygues, pour réaliser l'extension de la ligne 2 du tramway, d'après un communiqué du spécialiste de la construction des infrastructures de transport.

Les travaux seront assurés par GTR, filiale routière de Colas, et Colas Railway, filiale de Colas spécialisée dans la construction de chemin de fer. Les deux entreprises seront notamment chargées "de la réalisation des plateformes du tramway, de la pose des voies ferrées ainsi que de la signalisation ferroviaire".

La nouvelle extension permettra de desservir le quartier de Yaâcoub El Mansour, à Rabat, et le nouvel hôpital de Salé", toujours d'après le communiqué de Colas. Le montant du contrat est estimé à plus de 300 millions de dirhams.

À l’horizon 2022, le réseau de tramway mesurera 49 kilomètres et desservira les quartiers de Hay Riad et Hay El Manzeh ainsi que la ville de Temara. Du côté de Salé, le réseau se prolongera jusqu'aux quartiers de Hay Moulay Ismaïl, Al Quaria, et Sala El Jadida. Ces extensions, auxquelles sera consacré un budget de 5,6 milliards de dirhams, devraient bénéficier à 5.600 personnes selon l’Agence d’aménagement de la vallée du Bouregreg.

