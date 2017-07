Paralympique : Mohamed Amgoun bat le record du monde du 400m

L'athlète marocain, Mohamed Amgoun, a offert au Maroc sa cinquième médaille d'or lors des "Word Para athletics" et un nouveau record du monde du 400m.

L’athlète marocain Mohamed Amgoun a établi un nouveau record du monde du 400 m dans la catégorie T13 (malvoyants) lors des championnats du monde "World Para Athletics" qui se déroulent à Londres du 14 au 23 juillet. Amguoun, qui a offert au Maroc sa cinquième médaille d’or dans ces championnats du monde d’athlétisme handisport, a parcouru la distance en 46 s 92/100è devançant l’athlète namibien Johannes Nambala (48 s 40/100) et l’algérien Fouad Hamoumou (48 s 65/100).

Le Maroc participe aux championnats du monde de Londres avec une équipe composée de 14 athlètes. Elle comprend, outre Amgoun, Sanaa Benhama, Saida Amoudi, Nezha El Baraka, Hayat El Garaa, Youssra Karim, Youssef Benibrahim, Amin El Chentouf, Mahdi Afri, Hafid Aharak, Mohamed Khatabou, Taoufik Mhaidi, Azeddine Nouiri et Nabil Rahali Omari.

La sélection marocaine a remporté cinq médailles d’or dans les épreuves du 1500 m (T13), 5000m (T13), 400m T12 (handicap visuel), 400 m (T13), 200 m (T12), en plus d'une médaille d’argent dans la course du 400m T13.

L’athlète marocain Mahdi Afri a décroché deux médailles d’or dans le 400 m (T12) et le 200 m (T12). Sa compatriote Sanaa Benhama a gagné, elle aussi, deux médailles, une en or dans le 1500m (T13) et l'autre en argent dans le 400m (T13).