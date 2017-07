7 choses que l’on sait déjà de la saison 7 de Game of Thrones

Le premier épisode de la septième saison de la série culte de HBO sera diffusé dans la soirée du 16 au 17 juillet.

1) Daenarys revient sur son lieu de naissance

Dans le dernier épisode de la saison 6, la dernière des Targaryen a quitté Mereen accompagnée de son armée d’Immaculés (Unsullied pour les fans de la VO), de la flotte de Theon et Yara Greyjoy, celle de Dorne (menée par Ellaria Sand), et du Bief (The Reach, menée par Olenna Tyrell). La mère des dragons devrait rallier Westeros avec pour premier Peyredragon (Dragonstone). L’île, où la reine est née, devrait jouer un rôle important dans la lutte contre les Marcheurs blancs puisqu’elle abriterait une quantité importante de verredragon (Dragonglass). Emilia Clarke, l’actrice qui campe le rôle de Daenarys, a été aperçue au mois d’octobre dernier à Zumaia, dans le Pays basque espagnol, lieu de tournage des scènes sensées se dérouler à Peyredragon (Dragonstone). Les acteurs jouant les rôles de Varys, de Tyrion Lannister et de Theon Greyjoy ont également été aperçus en Espagne.

2) Jon Snow rencontrera Daenarys…

Kit Harrington, l’acteur campant le rôle du tout nouveau roi du Nord a également été vu du côté du Pays basque espagnol. La scène de la rencontre entre le bâtard le plus connu de Westeros et la reine la moins connue du continent a été filmée par des curieux. Le stock de verredragon (Dragonglass) existant à Peyredragon (Dragonstone) devrait être au cœur des discussions entre Jon et « Dany ».

3)…et Cersei Lannister

L’ancien commandant de la Garde de nuit (Nights watch) rencontrera également la sanguinaire Cersei Lannister tout juste couronnée reine des sept royaumes. Cette rencontre a été révélée par la costumière de la série, Michele Clapton, dans une interview accordée au site Uproxx. On sait désormais que Jon Snow portera une cape lors de sa rencontre avec la reine ce qui n’est pas le cas lors de sa rencontre avec Daenerys Targaryen.

4) Réunion de Stark

Arya Stark et Bran Stark se retrouveront lors de cette saison 7. Après avoir complété son cursus de psychopathe meurtrière à Braavos auprès de Jaqen Haggar et vengé sa famille en tuant Walder Frey, la troisième enfant Stark devrait rallier Winterfell. Elle devrait y revoir son frère qui est lui devenu la Corneille aux trois yeux (three eyed raven) après un stage de formation chez Bryden Rivers dans les contrées de l’Eternel Hiver (Land of always winter) . Les acteurs campant les rôles d’Arya et de Bran ont été vus ensemble en Irlande du Nord qui sert de lieu de tournage pour les scènes représentant Winterfell. On ne sait pas si Sansa et Jon seront présents.

5) Gendry (le bâtard de Robert Baratheon) est vivant (et de retour)

La dernière fois que l’on avait vu Gendry c’était lors de la saison 3 de la série lorsqu’il s’évadait, avec la complicité de Davos, de l’île de Peyredragon (Dragonstone) après une séance de torture par Melisandre. Selon le quotidien britannique The Independent, l’acteur campant le rôle du fils bâtard du roi Robert a été vu sur les sets de tournage de la série en Espagne et en Irlande du Nord.

6) Une grande bataille navale est prévue

Elle devrait opposer la flotte du roi des Iles de Fer Euron Greyjoy à celle menée par son neveu et sa nièce, Theon et Yara. Ellaria Sand et deux filles d’Oberyn Martell (Nymeria et Tyene) prendront part à cette bataille. Les acteurs campant les rôles de ces personnages ont été vus lors du tournage de la série à Caceres en Espagne selon le site spécialisé watchersonthewall.com. Selon les prédictions des sites spécialisés, Euron Greyjoy fera office de nouveau « super méchant » de la série suite à la mort du psychopathe Ramsay Bolton.

7) Une bataille terrestre aussi

Elle devrait opposer les Lannister aux Targaryen selon le site winteriscoming.net . Quelle reine l’emportera ?