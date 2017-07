France: Trump et Macron à Paris pour le défilé militaire du 14 juillet

Isolé sur la scène internationale mais "ami" de la France, Donald Trump assistait vendredi en invité d'honneur au traditionnel défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées au côté du président Macron qui participera ensuite à Nice aux commémorations de l'attentat qui a fait 86 morts l'an passé.

Le défilé, qui coïncide avec le centenaire de l'entrée des Etats-Unis dans la Première Guerre mondiale, sera ouvert par des "Sammies" en costume d'époque, avec au total 3.720 militaires à pied, 211 véhicules dont 62 motos, 241 chevaux, 63 avions et 29 hélicoptères. "C'est une célébration nationale merveilleuse. Nous avons hâte d'y participer. Spectaculaire", s'est enthousiasmé le président américain jeudi après-midi au cours de sa conférence de presse conjointe avec M. Macron au palais présidentiel de l'Elysée. "Nos deux nations sont unies, ensemble, pour toujours, par l'esprit de la révolution et la lutte pour la liberté", a-t-il ajouté.

M. Macron prononcera "une courte allocution" à l'issue du défilé pour "rappeler le sens de la fête nationale, qui a désormais pour particularité d'être aussi le jour anniversaire d'un attentat qui a endeuillé la France", a fait savoir son entourage. Ce défilé intervient dans un climat de tension entre le chef de l'Etat et les militaires qui ont exprimé leur désarroi face aux coupes budgétaires qui vont les toucher.

Signe du malaise, la ministre des Armées Florence Parly a précisé vendredi matin que le chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers, assisterait bien au défilé aux côtés d'Emmanuel Macron. Le général qui s'était insurgé devant des députés contre une réduction des moyens des armées en 2017 s'est fait recadrer jeudi par le président. M. Macron a considéré qu'il n'était "pas digne d'étaler certains débats sur la place publique" et rappelé les militaires à leur "sens du devoir et de la réserve". Le matin même, le général avait estimé lors d'une audition à huis clos devant une commission parlementaire que financièrement, l'armée avait déjà "tout donné" et qu'il n'allait pas "se faire baiser" par le ministère des Finances.

Le défilé des Champs-Elysées doit s'achever aux alentours de 10h30 GMT. Une fois le président américain reparti, M. Macron se rendra à Nice pour y retrouver les familles endeuillées par l'attentat de l'an passé, ainsi que les personnels de sécurité et de secours. Un défilé militaire précédera la cérémonie solennelle, retransmise sur grands écrans. Le soir du 14 juillet 2016, environ 30.000 personnes avaient afflué sur le front de mer pour assister au feu d'artifice traditionnel de la Fête nationale, souvent en famille.