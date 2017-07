Moulay Ismail, le "Roi Soleil" marocain sur France 2

Le documentaire consacré à la vie et au règne du sultan Moulay Ismaïl sera diffusé le 20 juillet sur France 2.

Le Royaume est de nouveau à l'honneur sur France 2. Après la diffusion du documentaire "Le Maroc vu du ciel" le 23 juin, la chaîne française diffusera le 20 juillet prochain un documentaire consacré à la vie et au règne du sultan Moulay Ismaïl.

Stéphane Bern, le présentateur de l'émission, a sillonné plusieurs villes du royaume, de Fès à Marrakech en passant par Rabat et Meknès, sur les traces du deuxième sultan de la dynastie alaouite, indique un communiqué de la chaîne publique française.

L'émission s'intéressera aussi aux légendes autour de la vie du sultan, particulièrement le fameux harem où ses 500 femmes ont cohabité. "Entre favorites et eunuques, démesure et extravagance. On lui prête d’ailleurs près de 1.500 enfants, un chiffre démesuré qui contribue là encore à entretenir la légende", lit-on.

Moulay Ismaïl est souvent comparé à son contemporain français Louis XIV surnommé "le Roi Soleil". Les deux hommes sont connus pour leurs longs règnes.

Le documentaire sera également l'occasion de revenir sur la position de Moulay Ismaïl sur la scène politique internationale et sur sa résistance à l'influence des "monarchies européennes, tout en préservant les intérêts de son pays". L'émission reviendra également sur "un épisode diplomatique à Versailles" ayant inspiré la célèbre histoire d'Angélique et le Sultan, indique la chaîne.

Pour raconter l'histoire de Moulay Ismaïl, Stéphane Bern a visité les palais et jardins du sultan, casernes et bibliothèques dans les villes impériales où le monarque s'est installé. Il a également fait appel à une pléiade d'historiens et conservateurs marocains.

Lire aussi: L’histoire des alaouites : Un long fleuve pas si tranquille