La route des festivals du mois de juillet

La saison des festivals est ouverte. Plusieurs manifestations musicales se tiendront en ce mois de juillet aux quatre coins du Maroc. Si vous voulez faire le plein de musique sans en rater une, suivez notre route des festivals

Festival Timitar - du 5 au 8 juillet - Agadir

Les artistes amazighs accueillent les musiques du monde à Agadir, pour la 14ème année consécutive. Amateurs d'exotisme, vous serez comblés par la puissance vocale de Nomfusi, chanteuse-compositrice sud-africaine, qui se produira le 7 juillet au Théâtre de Verdure. Le même soir, l'ivoirien Arnaud N'Gaza soufflera un vent jazz-funk sur la place Bijouane.



Casa Festival Officiel - du 6 au 15 juillet - Casablanca

Casablanca tient enfin son festival. Avec une programmation variée et une pléiade d'artistes internationaux, le Festival de Casablanca espère réussir une édition aux allures de renaissance. Le 7 juillet, Gloria Gaynor et Oum gracieront le public casaoui de leurs voix sur la scène Toro. Le lendemain, ne ratez pas les bad boys French Montana et Dizzy Dros, pour une soirée 100% rap/trap. Au menu du 10 juillet : fusion avec Aziz Sahmaoui et Hoba Hoba Spirit. Le 14 juillet, ne ratez pas le reggae engagé de Tiken Jah Fakoly et l'électro psychédélique d'Acid Arab.



Festival « Sete Sóis, Sete Luas » - du 8 au 10 juillet - El Jadida, Essaouira

Pour la première édition du festival Sete Sóis, Sete Luas (7 soleils, 7 lunes en portugais), l'ambassade du Portugal a choisi de décliner l'événement dans les deux ex-cités portugaises de Mogador et Mazagan. Ne manquez pas le concert de Fado par Cristina Maria et sa troupe, le 9 juillet à la citerne portugaise d'El Jadida. Le même jour, le groupe Folk-Rock Ronda da Madrugada se produira au centre culturel Dar Souiri d'Essaouira.



Festival International de la Culture Amazighe - du 14 au 17 juillet - Fès

Placée sous le signe "Amazighité et diversité culturelle face aux extrémismes", la 13ème édition du festival international de la culture amazighe reçoit pour sa soirée d'ouverture la Raïssa Aïcha Tachinouite, star de la musique folk amazighe.

Festival International du Raï - du 15 au 22 juillet - Oujda

La ville de l'Oriental, réputée pour ses chebs, fêtera le raï pour la 11ème édition consécutive. Les organisateurs ont choisi de rendre hommage à deux monuments de leur genres respectifs, la Hajja Hamdaouia et le Cheb Mimoun Oujdi, en les programmant en duo lors de la soirée d'ouverture, le 15 juillet au théâtre Mohammed VI. Le 21 juillet, le franco-algérien Faudel présentera pour la première fois en live son nouveau single "All Day, All Night", qu'il a produit en collaboration avec RedOne.