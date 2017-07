Fatym Layachi - Télé citoyenne

Tu fais partie des gens qui s’intéressent à ce qui se passe autour d’eux, tu es en permanence ultra-connectée. Tu as quasiment tout le temps les yeux rivés sur ton iPhone que tu n’éteins d’ailleurs jamais, tu scrolles les news sur les réseaux sociaux, tu reçois un nombre démesuré de mails d’alerte info et de news en tout genre, et tu pètes un câble si tu es dans un endroit sans 4G ni Wifi. Tu es donc plutôt très au courant de ce qui se passe autour de toi, que ce soit les tberguigs de ton ancienne camarade de classe ou les attentats aux quatre coins de la planète. Mais tu ne regardes quasiment jamais la télé nationale. Pourtant, tu n’es pas une anti-télé dans l’absolu. Bien au contraire. Tu passes tes nuits d’insomnie à zapper et tu as plein de rendez-vous hebdomadaires sur des chaînes étrangères avec des émissions qui te passionnent. Donc, dans l’absolu tu pourrais regarder la télé locale mais, bizarrement, tu ne le fais pas et ça ne te manque pas du tout. Autour de toi, tous les gens que tu connais sont exactement pareils. Ça peut paraître étrange, mais ici c’est normal apparemment. D’ailleurs, tu te demandes quel est le véritable concept de cette télé. L’actu n’y est jamais vraiment relatée. L’info est très souvent en décalage et assez décalée. Et les turbulences qui peuvent agiter le pays sont plus commentées sur BFM que sur la RTM, qui ne s’appelle plus RTM d’ailleurs, mais que plein de gens continuent d’appeler comme ça. Et puis tu es convaincue que le type qui est en charge de la déco des plateaux des émissions n’a pas l’air de savoir que nous ne sommes plus en 1987.

A part les émissions de cuisine, tu trouves que la plupart du contenu télévisé ne donne pas une image très glorieuse du pays. Pourtant, quand tu vois la dose impressionnante de surréalisme, de poésie et d’absurde qu’arrive à produire ce pays au quotidien, tu te demandes comment se faitil que les scénarios des téléfilms soient aussi plats et inintéressants. Ce ne sont pas les sujets qui manquent dans le plus beau pays du monde. Ni les personnages inspirants. Toi, tu adorerais voir un jour un biopic sur la vie de Chabat par exemple. Ça doit être d’un romanesque délirant. Plus sérieusement, tu rêverais d’une belle vraie comédie musicale à la Evita avec les grands morceaux de la Aïta. Enfin bref, tu t’égares… Tu te dis que c’est dommage de ne pas puiser dans ce potentiel formidable. Mais la semaine dernière, il se trouve que tu as regardé la télé nationale. Tu n’as même pas eu à choisir. Les deux chaînes passaient la même chose. Là aussi tu ne vas pas t’étaler sur le côté surréaliste de la chose, mais bon.

C’était un évènement : le Chef du gouvernement s’adressait à la nation en direct et il ré- pondait aux questions des journalistes. Ailleurs, ça peut paraître anodin, mais ici c’est exceptionnel. C’est exceptionnel que toi petit individu lambda tu te sentes impliquée dans le jeu politique. D’habitude, tu as l’impression que les décisions se prennent dans des cabinets à l’abri de la lumière sans donner d’explication ni chercher à convaincre et encore moins à rendre des comptes. Pourtant, tout ça se fait avec tes impôts. Alors, évidemment que la politique est un jeu. Et évidemment que tu n’y comprends pas grand-chose. Mais tu trouves ça bien d’avoir l’impression que tu fais partie d’un tout. Que tu es citoyenne et pas spectatrice. C’est paradoxal vu que cette sensation tu l’as ressens précisément en regardant la télé. Tu ne parles ici que de la forme. Le fond ne t’a pas franchement convaincue mais c’est déjà un début. Et tu aimerais que ces moments trop rares arrivent plus souvent. Tu es sûre que ça nous aiderait à nous sentir un peu plus citoyens.