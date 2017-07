Andy Warhol exposé au Musée Mohammed VI dès l'automne 2018

Le musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain organisera une exposition consacrée au maitre du Pop Art dès l'automne 2018.

Après Alberto Giacometti et Pablo Picasso, le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain prépare une exposition événement sur Andy Warhol, artiste contemporain, et chef de file du mouvement Pop Art. "La National Gallery à Canberra possède plus de trois cents œuvres d’Andy Warhol, on a donc convenu avec la directrice du musée de commencer notre collaboration par un prêt d’œuvres de la légende américaine de l’art de contemporain", nous explique Mehdi Qotbi, président de la fondation des Musées qui est actuellement en tournée en Australie.

L’exposition prendra place à l’automne 2018 et comptera entre 100 et 120 œuvres de cet artiste avant-gardiste qui a bousculé les codes de l’art dans les années 1960 en mettant en scène l’iconographie populaire américaine. "Je suis vraiment très heureux que ce projet se concrétise, car Andy Warhol est un grand artiste et les Marocains méritent de découvrir son apport exceptionnel à l’art contemporain", s’enthousiasme Mehdi Qotbi.

Le montage financier de l’exposition est encore en cours. "Je suis en discussion avec un responsable du ministère de la Culture et d’autres partenaires privés", nous confie Mehdi Qotbi. "Je trouverai l’argent", s'enthousiasme-t-il, déterminé.

Après Los Angeles (USA) et Canberra (Australie), le patron de la fondation des musées se rendra dès ce jeudi 6 juillet à Sidney pour rencontrer le directeur du Museum of Contemporary Art Australia. "C’est une manière pour nous de diversifier nos partenariats qui ne sont pas uniquement francophones, mais aussi anglophones", conclut le président de la Fondation nationale des musées.