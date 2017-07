Hirak: El Othmani l'avoue, les accusations de séparatisme étaient une erreur

Saâd Eddine El Othmani a enfin pris la parole pour s'expliquer sur la crise à Al Hoceima. Il a reconnu le caractère globalement pacifique des manifestations et l'erreur qu'a été d'accuser des manifestants de séparatisme. Il a aussi salué la retenue des autorités et a appelé au calme pour mener à bien les projets de développement de la province.

Saâd Eddine El Othmani s’est prêté au jeu de la grande interview télévisuelle, en direct sur les deux chaînes nationales Al Oula et 2M ce samedi soir. Une émission spéciale consacrée en très grande partie à la crise d’Al Hoceima.

Interrogé par les journalistes Fatima El Baroudi, Abdellah Tourabi, et Samir Chaouki, le chef du gouvernement était comme à son habitude technique, prudent, mais il a (enfin) livré la position de son gouvernement sur le « Hirak » qui secoue depuis près de sept mois la province rifaine.

Lors de ce long entretien de près d’une heure et demi, Saâd Eddine El Othmani a fait un important aveu : le gouvernement n’aurait pas du accuser les protestataires du Rif de séparatisme. Interpellé par Abdellah Tourabi sur une réunion des partis de la majorité où ces accusations avaient été portées, El Othmani à d’abord rappelé que le communiqué officiel publié à l’issue de cette rencontre -qui avait été tenue à l’appel de l’intérieur- ne contient pas ces accusations. « Ce sont des dirigeants de partis politiques » qui ont tenu ces propos, a-t-il nuancé, avant de reconnaître : « je pense que cela n’aurait pas dû être dit. Cette page a été tournée et il ne faut plus y revenir ». Devant l’insistance d’Abdellah Tourabi qui lui répète le terme « erreur », le chef du gouvernement finit par concéder : « oui ».

Apaisement

Que compte faire le gouvernent pour rattraper cette erreur? Samir Chaouki interpelle de son côté El Othmani sur le sort des détenus du Hirak. « Personne ne veut que son frère soit arrêté et jugé », commence par dire le chef du gouvernement. Il explique toutefois que le pouvoir exécutif ne peut pas empiéter sur la bonne marche de la Justice. « Nous n’intervenons pas dans le travail de l’appareil judiciaire, en principe je ne dois pas parler de cela mais je dis que si les conditions de l’apaisement sont réunies, peut-être que cela va aider, mais ce n’est pas entre les mains du gouvernement ».

Il rappelle un point: le respect des garanties pour un procès équitable. A ce titre, il évoque les instructions royales pour enquêter sur toute allégation de torture et la préparation d’un rapport du Conseil national des droits de l'Homme qui fera le point sur la situation. Il assure aussi que la commission d’enquête mise en place sur ordre royal va sanctionner de manière ferme les officiels responsables des retards dans la mise en œuvre des chantiers de développement.

Le chef du gouvernement a reconnu le caractère pacifique de la plupart des manifestations qui se sont déroulées à Al Hoceima. Il en a à la fois crédité les protestataires et les forces de l’ordre : « Je salue les gens qui ont protesté pendant plusieurs mois et qui sont restés globalement pacifiques (…) mais on doit aussi saluer les forces de sécurité, qui dormaient sous les tentes et prenaient le ftour dans les fourgons. Ils ont fait preuve de patriotisme et de retenue »

Refusant de commenter spécifiquement les violences de l’aid, il a évoqué plus globalement les échauffourées de ces derniers mois dans la région insistant sur l’équité entre forces de l’ordre et protestataires : « je dis que des manifestants ont été frappés mais aussi des policiers. Il y a deux policiers qui sont dans le coma, en soins intensifs ».

Saâd Eddine El Othmani a voulu pendant cette émission spéciale adresser un message d’apaisement : « Je fais un appel aux citoyens d’Al Hoceima. Je leur dit que le gouvernement prend les choses très au sérieux, il y a une accélération des chantiers qui ont commencé ». Il annonce qu’une réunion hebdomadaire consacré à l’état d’avancement des projets dans la région va se tenir désormais. « Il y a des ministres qui ont visité quatre fois la province ces derniers temps, cet intérêt va continuer », a-t-il promis.