Boxe: l'impressionnante victoire par KO du Marocain Mohamed Rabii

Toujours invaincu depuis ses débuts professionnels, Mohamed Rabii a de nouveau fait parler la foudre ce week-end, cette fois aux dépens du Géorgien Temur Abuladz.

Il ne fallait pas arriver en retard ce samedi, lors du combat qui a opposé Mohamed Rabii au georgien Temur Abuladz. "On n'a pas vu grand-chose, mais le peu qu'on a vu, c'était posé, bien fait. Il n'y a rien à dire" déclaraient les journalistes qui ont commenté la rencontre sur les antennes de Canal + Sport.

C'est que le Marocain, champion du monde dans la catégorie des welters en 2015, et médaillé de bronze aux jeux de Rio l'été dernier, s'est montré très expéditif. Il lui a fallu moins d'une minute pour envoyer son adversaire au tapis, et décrocher sa troisième victoire en autant de combats chez les professionnels. Lors de ses débuts chez les pros en mars, c'est déjà sur KO, dès le premier round une fois de plus, qu'il signait son entrée dans le circuit contre le Hongrois Laszlo Kovacs.

Rabii, 23 ans remettait le couvert un mois plus tard, en disposant du Belge Jean-Pierre Habimana, 34 ans, en six rounds.