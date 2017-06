Incendie de Grenfell: L’ambassadeur du Maroc à Londres reçoit les familles des victimes marocaines

Après le drame qui a tué près de 80 personnes dont au moins 6 Marocains, l’ambassadeur Abdeslam Aboudrar entendait réconforter ses compatriotes endeuillés.

Les familles des victimes marocaines et les rescapés de l’incendie de la tour Grenfell ont été conviés lundi à la résidence de l’ambassadeur du Maroc à Londres, Abdeslam Aboudrar, à l’occasion de l’Aïd Al Fitr. D'après la MAP, le but de cette initiative était d’apporter réconfort aux familles marocaines endeuillées par ce terrible incendie. Abdesselam Aboudrar, était accompagné du consul général Abderrahim Beyyoudh. L'ambassadeur a réitéré ses "condoléances et sa sympathie" à toutes les personnes affectées par cette tragédie.

L'incendie de la tour Grenfell, déclaré dans la nuit du 13 au 14 juin, a coûté la vie à près de 80 personnes, d'après un bilan toujours pas définitif. Au moins six ressortissants marocains figuraient parmi les victimes.

Mardi dernier, l’ambassade et le consulat du Maroc à Londres avaient organisé dans un centre communautaire de la capitale britannique une rupture collective du jeûne, en solidarité avec les rescapés et les membres des familles des victimes de l’incendie.

L'ambassadeur et le consul avaient également tenu une réunion avec les familles marocaines affectées par la catastrophe. Durant les premiers jours qui ont suivi le drame, l'ambassade et le consulat s'étaient également mobilisés, sur instruction royale pour apporter l'assistance nécessaire aux ressortissants marocains affectés par la tragédie, et assurer le rapatriement des dépouilles.