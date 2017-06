L'Ecole hassania des travaux publics représentera le Maroc à l'Enactus World Cup

L'EHTP de Casablanca a décroché son ticket pour l'Enactus World Cup en remportant la compétition nationale, mardi 20 juin.

Pour la deuxième fois consécutive, la grande école d'ingénieurs portera le drapeau marocain à la compétition internationale d'Enactus, qui se tiendra en septembre à Londres. L'École hassania des travaux publics (EHTP) s'est qualifiée pour le tournoi mondial en remportant la compétition nationale lors d'un showcase organisé à Casablanca le 20 juin. "Plus de 1.500 personnes ont répondu présentes à cette compétition, considérée comme étant le plus grand événement d’entrepreneuriat social estudiantin en Afrique du Nord", souligne un communiqué d'Enactus Maroc.

"18 équipes représentant différentes universités et écoles d'enseignement supérieur" ont pris part à cette phase finale nationale, et ont été départagées par un jury composé de hauts dirigeants d'organisme nationaux et internationaux. Parmi eux, Hassan Rezzouk, directeur qualité chez Cosumar, Othman EL Hassani, directeur de l'OCP Entrepreneurship Network et Yves Gauthier, directeur général d'Orange Maroc.

"L’équipe Enactus EHTP a présenté plusieurs projets à très fort impact, dont Mistomar, un espace de stockage et de conditionnement sous-terrain qui permet la conservation de produits agricoles pour une durée allant jusqu’à 8 mois", indique le communiqué. En 2014, le Maroc s'était classé deuxième de l'Enactus World Cup en Chine. Il avait obtenu la troisième place une année plus tard, en Afrique du Sud.