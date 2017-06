Le PPS appelle à un traitement "sérieux et efficace" des revendications du Hirak

Le bureau politique du parti au livre souhaite "une justice sociale et spatiale partout dans le pays".

Réuni le 12 juin, le bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a appelé à un traitement "sérieux et efficace" des revendications du Hirak d'Al Hoceima. Le mouvement enchaine les manifestations depuis octobre 2016 et la mort du poissonnier Mouhcine Fikri.

Le PPS appelle également à traiter les manifestations liées au Hirak "dans le cadre de l'Etat de droit" indique un communiqué du parti publié dans l'édition du 14 juin du quotidien Al Bayane.

Le parti du livre appelle par ailleurs "toutes les parties" à contribuer à la création "d'un climat de détente" afin"de procéder aux réformes requises". Des réformes qui ne peuvent réussir que dans le cadre "de la stabilité, de la quiétude et de l'ordre". L'ancien parti communiste marocain réclame également "une justice sociale et spatiale partout dans le pays", et le renforcement du processus "de réconciliation du Maroc avec son passé".