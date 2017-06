Mohammed VI et Abdallah II échangent sur le Qatar par téléphone

Les rois du Maroc et de Jordanie se sont entretenus par téléphone le 7 juin pour "discuter des développements régionaux actuels", rapporte l’agence de presse officielle jordanienne.

Les rois Mohammed VI et Abdallah II de Jordanie se sont entretenus au téléphone le 7 juin pour évoquer la crise diplomatique entre le Qatar et plusieurs pays arabes. Les chefs d’État chérifien et hachémite "ont discuté au cours d’une conversation téléphonique les développements régionaux actuels et les liens bilatéraux," annonce l’agence de presse gouvernementale jordanienne Petra. Aucun canal officiel marocain n’a pour l’heure fait état de cette conversation.

La veille, le journaliste spécialiste du Moyen-Orient Georges Malbrunot, coauteur de Qatar, les secrets du coffre-fort et Nos très chers émirs, évoquait sur Twitter la possibilité que Rabat, à l’instar d’Ankara, puisse jouer un rôle de médiation dans cette crise.

I- Selon nos informations, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim pourrait se rendre dans les prochains jours au Maroc et en Turquie, alliée de Doha. pic.twitter.com/kxJiVe4xoz — Georges Malbrunot (@Malbrunot) June 5, 2017

III- La Turquie est alliée avec le Qatar, et Doha entretient d'assez bonnes relations avec Rabat, qui est également bien vu par Riyad. — Georges Malbrunot (@Malbrunot) June 5, 2017

Au ministère des Affaires étrangères marocain, on assure ne pas être au courant d’une telle venue. "Le Maroc suit attentivement le développement des événements entre les pays du Golfe", avait déclaré le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita, cité par le quotidien Akhbar Al Yaoum le 6 juin. "La diplomatie marocaine est en contact avec tous les pays pour comprendre ce qui s’est passé", avait-il précisé.

Le 5 juin, l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis (EAU), l’Égypte, la Libye et le Yémen ont rompu leur lien diplomatique avec le Qatar qu’ils accusent de financer le terrorisme. Les pays ont pris d’autres mesures punitives, comme la fermeture des bureaux de la chaine de télévision qatarie Al Jazzeera dans leur pays respectif, ou encore la fermeture de leurs espaces aériens à la compagnie Qatar Airways. La Jordanie a pour sa part retiré sa licence à Al Jazeera dans le royaume et abaissé sa représentation diplomatique au Qatar, annonçait auparavant l’agence Petra.