Golfe: la RAM annule ses rotations via le hub de Doha

La compagnie aérienne nationale, a annoncé mardi qu’elle "ne peut pas assurer des vols" vers les Émirats arabes unis, l’Arabie Saoudite, le Yémen et l’Égypte via le hub de Doha.

Dans un communiqué publié ce mardi 6 juin, Royal Air Maroc (RAM) annonce à ses clients ne plus être en mesure d'assurer les vols en provenance et à destination des Emirats

Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, le Yémen, les Maldives, Bahreïn et l'Egypte via Doha.

Une décision imposée par l'annulation des vols reliant Doha à l'ensemble de ces destinations, au lendemain de la rupture des relations diplomatiques entre le Qatar, ses voisins de la péninsule arabique, et l'Egypte.

"Les vols directs de la compagnie nationale marocaine reliant le Royaume

du Maroc à l’Egypte et à l’Arabie Saoudite opéreront normalement", précise la RAM qui invite les clients concernés par les vols annulés "à prendre contact avec les services de la

compagnie"