HomePod, la nouvelle enceinte intelligente d'Apple

Apple a dévoilé son enceinte intelligente baptisée HomePod, lundi lors de la Conférence mondiale des développeurs de logiciels organisée à San José, en Californie.

Le dernier né des usines d'Apple sera disponible sur le marché en décembre 2017. Il s'agit d'une enceinte intélligente, baptisée HomePod, et dotée d'une puce A8, déjà présente sur d'autres appareils comme les iPhones et les iPads. Mesurant moins de 20cm de haut et disposant de six micros et sept haut-parleurs, cette enceinte intelligente permet de choisir sa musique par reconnaissance vocale, grâce au système de commande vocale Siri, selon l'agence de presse chinoise Xinhua.

Concurrençant Amazon Echo et Google Home, le HomePod promet d'offrir une meilleure qualité sonore. Il est directement relié au système de streaming musical Apple Music.

(Avec Xinhua)