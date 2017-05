Gouvernement: les fonctions de Mustapha Ramid clairement définies

Un décret de Saad Eddine El Othmani fixant les attributions du ministre d’État chargé des Droits de l’Homme a été publié le 8 mai au Bulletin officiel.

Depuis le décret du chef du gouvernement publié le 8 mai au Bulletin officiel, on sait que Mustapha Ramid, ancien ministre de la Justice, désormais ministre d'État en charge des Droits de l'Homme, devra élaborer la politique du gouvernement en matière de défense des droits de l'Homme et du droit humanitaire international, et veiller à son exécution. Il devra s’acquitter de cette mission avec les autres départements ministériels et organismes concernés.

En vertu de ce même décret, Mustapha Ramid sera également chargé de proposer des mesures pour l’entrée en vigueur des conventions internationales. Alors que la nouvelle architecture gouvernementale confère à d'autres ministres la tutelle de plusieurs organismes publics, Mustapha Ramid hérite de la seule Délégation interministérielle des droits de l'Homme, dirigée par Mahjoub El Hiba.

Le ministre d'Etat pourrait aussi être chargé de missions particulières par le chef du gouvernement selon le décret de Saad Eddine El Othmani.