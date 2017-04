Retour d'Indianna Jones et date officielle de sortie pour Star Wars IX

Star Wars 9, dont le titre est encore inconnu, sortira donc le 24 mai 2019. Il sera réalisé par Colin Trevorrow. Il succède ainsi à Rian Johnson, le réalisateur de l'épisode 8 intitulé Les Derniers Jedi (attendu le 13 décembre prochain) dont la première bande-annonce spectaculaire a déjà été dévoilée. Le 9e volet de la série renoue avec la date de diffusion historique de la franchise, les six premiers épisodes étant tous sortis au mois de mai aux États-Unis.

Star Wars: #EpisodeIX and Next @IndianaJones Get Release Dates. https://t.co/bfNInk9HbR pic.twitter.com/gSzvu7EE8f

— Star Wars (@starwars) April 25, 2017