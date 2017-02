Le roi Mohammed VI est arrivé au Ghana

Le souverain est arrivé ce jeudi 16 février au Ghana, première étape de sa nouvelle tournée africaine. Il est accompagné d'une importante délégation ministérielle.

Le roi Mohammed VI est arrivé ce jeudi 16 février à Accra, pour une visite officielle au Ghana, première étape de sa nouvelle tournée qui le mènera dans plusieurs pays africains indique la MAP. Le souverain a été accueilli à sa descente d'avion à l’aéroport international Kotoka à Accra par le vice-président du Ghana, Mahamudu Bawumia.

Pour cette visite qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, le souverain est accompagné d'une importante délégation composée de son conseiller Fouad Ali El Himma mais aussi des ministres Salaheddine Mezouar, Mohamed Boussaid, Nabil Benabdellah, Aziz Akhannouch, Moulay Hafid Elalami, El Houssaine Louardi, Nasser Bourita, ainsi que plusieurs personnalités civiles et militaires.

Le ministre de l'Économie Mohamed Boussaid et le ministre de l'Agriculture Aziz Akhannouch eux, sont arrivés dans le pays quelques heures avant la visite royale. En témoigne cette photo postée par Boussaid sur son compte Facebook où on les voit poser avec la légende du football ghanéen Abedi Pelé (père d'André et Jordan Ayew).

Une première visite au Ghana avait été annoncée par la presse ghanéenne pour le 18 janvier, mais avait été reportée. Le roi est également attendu en Zambie, en Guinée-Conakry, en Côte d’Ivoire et au Mali dans le cadre de sa tournée.