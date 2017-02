Le mouvement Anfass plaide pour la création d'une "Union Nord-Ouest-Centre africaine"

Le mouvement Anfass s'est allié à quatre autres mouvements africains dans le but de concrétiser "le projet d'un bloc régional du Nord, Ouest, et centre africain".

Le Mouvement Anfass démocratique vient de lancer une initiative politique en compagnie d'autres organisations du continent à savoir : le parti politique congolais du Congrès des démocrates pour le progrès social, le mouvement d'opposition mauritanien Kavana, l'institut tunisien pour la démocratie et le développement, et le Parti socialiste du Sénégal.

Cette association pour objectif de "sensibiliser les peuples aux bienfaits de l’union", mais également de plaider au sein des "institutions nationales" comme les gouvernements et les parlements afin de concrétiser "le projet d'un bloc régional du Nord, Ouest, et centre africain", explique Anfass dans un communiqué parvenu à TelQuel.ma.

Les mouvements à l’origine de cette initiative estiment que "le monde d’aujourd’hui tend de plus en plus à la formation de blocs régionaux formés de pays présentant des complémentarités". Pour eux, "les pays du Maghreb et de l’Afrique du Centre - Ouest forment un espace propice à la création d’une grande zone d’intégration régionale". Ils suggèrent ainsi de baptiser la future organisation "Union Nord–Ouest-Centre Africaine UNOCA".

"L’UNOCA, de par ses 573 millions d’habitants et ses 1144 milliards de dollars de PIB, représente plus de la moitié du continent africain (...) la croissance de l’économie de cette région avoisine, bon an mal an, 5,88% comme taux moyen annuel", explique le Mouvement Anfass qui précise toutefois que, "515 millions d’habitants de la région (soit 90%) vivent dans des pays se situant au-delà de 120 en classement IDH".