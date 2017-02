Mohammed VI repart en tournée dans cinq pays africains

Mohammed VI devrait se rendre dans cinq pays du continent lors d’une tournée dont le départ est imminent.

Le roi Mohammed VI devrait entamer un nouveau cycle de visites officielles "cette semaine" sur le continent, confirme à TelQuel.ma une source proche, après que l’information a circulé dans la presse. Avant communication par les voies officielles, cinq destinations sont retenues: le Ghana, la Guinée-Conakry, la Zambie, la Côte d’Ivoire et le Mali.

Une première visite au Ghana avait été annoncée par la presse ghanéenne pour le 18 janvier, mais avait été reportée. Le roi était également attendu en Zambie depuis le mois de décembre, mais le ministre des Affaires étrangères zambien avait finalement annoncé que la visite était reportée "à l’année prochaine [2017 donc, NDLR]".

En Guinée, Mohammed VI retrouvera le président Alpha Condé qui, en tant que président de l’Union africaine a joué un rôle primordial le 31 janvier à Addis Abeba lors des débats entre chefs d’État pour l’admission du Maroc.

La Côte d’Ivoire quant à elle, reçoit le quart des investissements marocains à l’étranger. Au Mali, enfin, la visite du roi sera l’occasion d’évoquer des enjeux migratoires (les ressortissants représentent le troisième plus important quota parmi les migrants qui tentent de rejoindre clandestinement l’Europe) et sécuritaires avec le nord du pays toujours en proie à des affrontements entre l’armée malienne et des groupes jihadistes armés. En 2014, Mohammed VI avait reçu Bilal Ag Cherif, le chef du Mouvement national pour la libération de l'Azawad en vue de trouver une solution de paix au Mali.