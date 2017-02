Blocage gouvernemental: les pays où les tractations ont duré (vraiment) longtemps

La crise politique actuelle est inédite au Maroc, où les tractations n'ont toujours pas permis la formation d'un gouvernement après 126 jours. De tels blocages sont monnaie courante dans d'autres pays.

Le gouvernement Benkirane I avait pris ses fonctions le 12 janvier 2012, 35 jours après les élections. Le gouvernement Jettou I est lui formé le 7 novembre 2002, 41 jours après le scrutin. Les 126 jours actuels constituent donc une situation inédite dans le pays. D'autres pays sont des habitués des tractations gouvernementales qui traînent en longueur et s'étalent sur des mois. Tour d'horizon des champions de la crise politique.

Belgique: le record du monde

La crise politique belge de 2010-2011 est officiellement la plus longue du monde. Le pays a passé 541 jours sans gouvernement après les élections tenues le 13 juin 2010, qui n'aboutissent à la formation d'un gouvernement que le 6 décembre 2011. Le pays détenait déjà le record du monde suite à la crise politique de 2007-2008, durant laquelle le pays a fonctionné sans gouvernement entre les élections tenues le 10 juin 2007 et la formation du gouvernement intervenue le 20 mars de l'année suivante.

Liban: ni gouvernement, ni président

Au pays du confessionnalisme, la constitution d'un gouvernement et l'élection d'un président nécessitent régulièrement de longues périodes. Le gouvernement de Tammam Salam a ainsi nécessité près de 10 mois de négociations pour être formé.

Après la démission de son prédécesseur Najib Mikati le 22 mars 2013, Salam est chargé par le président Michel Sleiman de constituer un exécutif, ce qui prendra exactement 330 jours avant l'émergence d'un gouvernement d'union nationale. L'élection de Michel Sleiman elle-même avait déjà bloqué le pays pendant 243 jours entre 2007 et 2008.

Irak: tractations et violences

Les élections irakiennes de 2010 ont permis au pays de "concurrencer" très sérieusement les Belges, dans un contexte politique plus tendu cependant. Arrivé second avec sa liste électorale au scrutin du 7 mars 2010, le Premier ministre sortant, Nouri Al Maliki, a fini par être reconduit à son poste après 289 jours de tractations, à l'issue d'une campagne électorale de trois semaines marquée par la violence. Le pays a ainsi tenu pendant quelques mois le record précédemment atteint par la Belgique lors de la crise de 2007-2008.

Espagne: plusieurs élections, aucun gouvernement

Plus proche de nous, l'actuel Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, est à la tête du pays depuis 2011. Mais il est passé par une période d'incertitude totale à la suite des législatives de décembre 2015. Même si le Parti populaire est arrivé en tête de ces élections, il a eu de grandes difficultés à être élu chef de gouvernement par le parlement, et a dû se résigner à passer de nouveau par la case électorale pour de nouveau arriver en tête. Il finit par être confirmé par le parlement le 31 octobre 2016, et réussit à réunir un exécutif le 3 novembre, mettant fin à une crise politique de 319 jours.

Pays-Bas : Les précurseurs

Les élections législatives de mai 1977 aux Pays-Bas ont nécessité près de 7 mois pour aboutir à la formation d'un gouvernement. Les 208 jours nécessaires à la constitution d'un gouvernement ont longtemps constitué un record européen, avant d'être battus par le record belge de 2007-2008. Le gouvernement mené par Dries van Agt prend ses fonctions le 19 décembre, 6 mois et 25 jours après les élections.