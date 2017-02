Infographie: les chiffres de la lutte antiterroriste au Maroc depuis 2001

Mohamed Moufakir, directeur général de la coopération internationale au ministère de l'Intérieur, a fait le point sur la politique antiterroriste au Maroc depuis les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Bilan en chiffres.

Le BCIJ a été particulièrement mis en avant ces derniers jours, alors que trois nouvelles personnes ont été arrêtées dans le cadre du démantèlement d'une cellule terroriste à El Jadida le 6 février. Le 10 février, le directeur général de la coopération internationale au ministère de l'Intérieur, Mohamed Moufakir, a fait le point sur l'action antiterroriste des autorités marocaines lors d'une conférence sur la coopération entre le Maroc et les pays de la Méditerranée.

Des attentats déjoués

Les autorités marocaines ont démantelé 168 cellules terroristes depuis les attentats du 11 septembre aux États-Unis, affirme Mohamed Moufakir. Près de 50 sur 168 cellules démantelées sont en relation avec les foyers de tension, en particulier l’Afghanistan, le Pakistan, l’Irak, la Syrie et le Sahel, a-t-il précisé.

Lors d'une intervention aux Nations unies en octobre 2014, Yassine Mansouri, directeur de la Direction générale des études de la documentation (DGED), avait indiqué que 119 tentatives d'attentats à l'explosif contre des établissements de sécurité, des lieux touristiques, des représentations diplomatiques et des lieux de cultes judéo-chrétiens avaient été déjouées grâce à l'intervention de ses services. Il n'avait pourtant pas précisé la période sur laquelle se sont déroulées ces opérations.

Mohamed Moufakir a précisé que 2.963 personnes ont été arrêtées pour terrorisme depuis 2001. Selon des chiffres de la BCIJ publiés dans le dossier du magazine TelQuel de cette semaine, 509 personnes ont été arrêtées pour terrorisme en 2015 et 2016.



Des Marocains en Syrie

Selon Mohamed Moufakir, plus de 1.600 Marocains sont partis combattre en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, en Syrie et au Sahel. Depuis 2001, 147 personnes parties combattre dans ces pays sont revenues au Maroc et ont été interrogées. 132 ont été arrêtés et présentés à la justice. Seulement six personnes ont été arrêtées avant d'avoir pu quitter le territoire national.

Plus de deux ans plus tôt, Mansouri parlait de 1.193 Marocains qui s'étaient rendus en Syrie, dont 251 qui étaient morts dans des attentats suicides ou des combats.

