Une plainte contre l’Algérie et le Polisario déposée à l’ONU pour "kidnapping"

Les familles adoptives espagnoles de trois jeunes femmes sahraouies "kidnappées et retenues contre leur gré dans les camps de Tindouf" viennent de porter plainte contre l’Algérie et le Polisario auprès du Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l'ONU à Genève.

Les familles adoptives espagnoles de Darya Embarek Selma, Najiba Mohamed Belkacem, et Koria Badbad Hafed, trois jeunes Sahraouies "kidnappées et retenues contre leur volonté dans les camps de Tindouf ", ont porté plainte contre l'Algérie et le Front Polisario, auprès du Groupe de travail sur la détention arbitraire du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies. L'information est rapportée par le site du média espagnol El Diario.

Les familles qui ont "décidé de franchir le pas" et de s'"unir", indiquent qu’elles ont pris cette initiative pour dénoncer "le manquement du gouvernement algérien et du Polisario à leurs obligations de protéger, sauvegarder et garantir les droits des trois femmes retenues contre leur gré depuis des périodes allant de 3 à 6 ans, par leurs familles biologiques dans les camps de Tindouf, privées de leur liberté et obligées de vivre une vie qu’elles n’ont pas choisie".

Elles demandent au Groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU "d’intervenir pour enquêter en profondeur sur la complicité et la connivence entre le Polisario et le gouvernement algérien en rapport avec les violations des droits de l’Homme". D'après les familles, les trois filles "ne peuvent pas décider avec qui et où vivre, en dépit du fait qu’elles aient exprimé à plusieurs reprises leur volonté de revenir en Espagne" aux côtés de leurs familles adoptives, déplorent les plaignants.

Ces filles, qui avaient quitté les camps de Tindouf pour pouvoir étudier et préparer leur avenir, ont passé plus de la moitié de leur vie en Espagne dans des familles adoptives, avant d’être "kidnappées" à leur retour dans les camps alors qu’elles rendaient visite à leurs familles biologiques, toujours selon la même source.