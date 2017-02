La CAN 2017 a coûté 292 millions d'euros à l'Etat gabonais

Le Gabon a investi 292 millions d'euros dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations 2017 qui s'est déroulée du 14 janvier au 5 février dernier.

L’organisation de la 31e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2017) de football au Gabon, qui s’est achevée le 5 février dernier avec la victoire finale du Cameroun sur l’Égypte (2-1), a coûté 192 milliards de francs CFA (FCFA), soit environ 292 millions d’euros, selon la MAP qui cite le comité local d’organisation (Cocan).

"Le budget corrigé à la date de juillet 2015 était de 303 milliards FCFA. La réalisation aujourd’hui est 192 milliards FCFA, y compris ce qui n’a rien à voir avec le football et la compétition" précise Christian Kerangal le Haut-commissaire au comité d’organisation.

Ce chiffre sera consolidé avant le 15 mai prochain, soit après le dépôt du rapport complet devant la Cour des comptes, selon les médias locaux.

Le Haut-commissaire au comité d’organisation a également précisé que les fonds n’ont pas entièrement servi au football. "Il faut mettre dans le budget de la CAN toutes les infrastructures qui ont été réalisées comme les hôpitaux et tout le reste. Et quand on va restituer les comptes définitifs, vous verrez les montants engagés en infrastructures, en nécessités pour l’évènement, en capacités médicales et sanitaires ou encore en capacités sécuritaires", a-t-il dit.

Il promet par ailleurs que les comptes qui seront présentés à l’État comporteront des états relatifs aux fonds alloués à la construction des équipements, aux investissements divers, ainsi qu’aux différents évènements qui ont ponctué cette compétition.

(Avec MAP)