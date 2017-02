Effondrement d'un immeuble à Sbata: les chefs d'accusation confirmés

Le ministère public confirme les chefs d'accusation retenus contre les huit prévenus. Le propriétaire est accusé d'homicide involontaire et corruption.

Les chefs d’accusation retenus contre les huit accusés dans le cadre de l’affaire de l'effondrement d'un immeuble au mois d'août dans le quartier de Sbata à Casablanca sont connus. Le drame avait causé la mort de quatre personnes et fait 24 blessés.

Les huit prévenus sont actuellement en état de détention provisoire. Parmi eux, le propriétaire de l'immeuble, un technicien de l'arrondissement urbain et un architecte sont accusés "d'homicide involontaire", de "corruption", et de "construction de bâtiment non conforme à l'autorisation". Selon le ministère public, le propriétaire de l’immeuble a exploité sa relation avec l’un des fonctionnaires poursuivis dans le cadre de cette affaire pour obtenir certains documents autorisant la construction de l'immeuble moyennant une contrepartie financière.

Le bâtiment, construit en 1960, s'élevait sur un terrain fragile et n'avait pas supporté les travaux. Après avoir auditionné toutes les personnes poursuivies, la Chambre correctionnelle d'Aïn Sebaa a décidé de reporter au 22 février l’examen de cette affaire.

Avec MAP

