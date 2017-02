Le Maroc aidera à la construction de la nouvelle capitale du Soudan du Sud

Le Maroc va financer les études de faisabilité technique et financière du projet de nouvelle capitale du Soudan du Sud à hauteur de 5,1 millions de dollars.

Mohammed VI entame sa tournée africaine de l'après-sommet de l'UA par le Soudan du Sud où il est arrivé le 1er février, accompagné d'une importante délégation de ministres. Le même jour, président du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit et le roi ont présidé au Palais présidentiel à Juba, une cérémonie de signature de neuf accords bilatéraux dans plusieurs domaines de coopération. L'accord le plus marquant est l'engagement du Maroc à accompagner ce pays à construire la nouvelle capitale du plus jeune État africain.

"Le Maroc est engagé à partager son expérience en termes d'urbanisation et du développement urbain, en vue de soutenir la construction d'une nouvelle capitale" au Soudan du Sud, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Mohammed Hassad. Le Maroc financera les études de faisabilité technique et financière de ce projet à hauteur de 5,1 millions de dollars. Hassad a souligné que les études préliminaires vont se concentrer sur l'urbanisation et les aspects sociaux, économiques et environnementaux du projet.

Ces études vont donner lieu à un projet de schéma directeur, à un montage technique et financier et à un plan de réalisation. Le Maroc apportera son assistance au Soudan du Sud durant les différentes phases de la mise en œuvre de ce projet, y compris dans l'appel à des partenariats financiers et techniques, ainsi que le développement de l'expertise et du savoir-faire du Soudan du Sud. La gestion déléguée du projet sera confiée, du côté marocain, au groupe Al Omrane, sous la supervision d'un comité exécutif nommé par le roi.

Pour sa part, le Soudan du Sud va mettre en place une équipe dédiée au projet, qui assurera les éléments nécessaires pour la mise en œuvre du projet, notamment sur le site de construction. Un comité de suivi du projet sera mis en place à cet effet et devrait se réunir au moins deux fois par an.

Le projet de création de la nouvelle capitale, située dans la région de Ramciel, au centre du pays, devrait coûter près de 10 milliards de dollars étalés sur une période de 20 ans.

Parmi les huit autres protocoles signés, figure un accord général de coopération, paraphé par le ministre des Affaires étrangères, Salaheddine Mezouar, et son homologue du Soudan du Sud, Deng Alor Kuol.

Sur le volet économique, les accords ont concerné la promotion et la protection de l’investissement, la non-double imposition et la lutte contre l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu, l'agriculture, l'industrie, les mines et la formation professionnelle. À la fin de sa visite au Soudan du Sud, le roi Mohammed VI se rendra au Gabon où il est attendu ce jeudi 2 février pour une visite privée.

