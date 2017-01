Hilton veut ouvrir son premier hôtel à Casablanca

Le groupe Hilton compte inaugurer son premier hôtel à Casablanca en 2021. La chaîne hôtelière mise sur le quartier en pleine croissance de Sidi Maârouf.

Les groupes Hilton et Sadiki viennent de signer une convention de gestion en vue de l'ouverture du premier hôtel du géant américain à Casablanca, annonce un communiqué. Le Hilton Garden Inn Casablanca Sidi Maarouf "se composera initialement de 118 chambres et comptera un espace disponible pour permettre son expansion" ajoute le groupe Hilton, qui espère "pouvoir accueillir ses premiers clients en 2021".

"Casablanca est un marché que nous envisageons depuis un certain temps et nous sommes convaincus d’avoir identifié le bon partenaire et le bon emplacement pour notre premier établissement. Sidi Maarouf s’impose rapidement comme la porte d’entrée vers le centre-ville avec la construction de son nouveau pont suspendu et comme l’un des importants quartiers d’affaires au Maroc" explique Carlos Khneisser, vice-président du développement pour la région MENA de Hilton Worldwide.

Pour sa part, Abderrahim Sadiki s'est félicité d'être "en partenariat avec un opérateur international majeur tel que Hilton, qui, sans aucun doute, va nous aider à obtenir des résultats optimaux".

Le chantier du Hilton Garden Inn Sidi Maarouf "se trouvera à proximité de l’échangeur situé entre les trois autoroutes principales, la N11, l’A7 et l’A5" précise la communiqué du géant américain, qui ne livre aucun détail sur le financement du projet.